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Игрока «Спартака» из-за частых измен бросила жена

Жена игрока «Спартака» Бальде бросила его из-за измен

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simonaguatieri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Симона Гуалтьери, жена нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, ушла от футболиста из-за измен. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хуан Этчегойен.

«Этот развод — факт, в Италии также рассматривается вопрос о разделе имущества. Мой источник сообщил мне, что это неоспоримо, и что Симоне очень грустно. В результате того, что произошло с Вандой, она начала понимать, с каким мужчиной она делит свою жизнь. Это еще и больно, потому что у них двое детей», — написал Этчегойен.

В начале 2023 года появилась информация, что Бальде имел сексуальную связь с бывшей женой полузащитника «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой. Сообщалось, что Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводил тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио».

В сентябре 2023 года «Спартак» отдал Бальде в аренду «Эспаньолу».

Ранее жена вратаря сборной России выложила фото в откровенном наряде.

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