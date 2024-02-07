Мбаппе может обогатиться на €120 млн сразу после перехода в новый клуб

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассчитывает на большой подписной бонус этим летом, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 25-летний форвард хочет получить €120 млн сразу после подписания контракта. Окружение француза также намерено добиться предложения трудового договора в размере не менее €50 млн за год.

При этом Мбаппе официально не договорился ни с одной из команд.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

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