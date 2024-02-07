Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что 17-летнюю Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой.

По ее словам, фигуристы сборной США, которые получат золотые медали олимпийского командного турнира Пекина-2022, смотрят на них как на честно завоеванные награды.

«Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах болельщиков», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

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