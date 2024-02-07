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Тренеру «Спартака» предрекли «скорый конец»

Экс-игрок «Спартака» Ловчев заявил, что тренера Абаскаля скоро уволят

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может быть уволен в ближайшее время.

По его мнению, испанский специалист в последних интервью говорит вещи, после которых обычно руководство клуба принимает решение о расставании.

«Если тренер начинает говорить о том, что у него молодая команда, и что ему надо набраться опыта, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит. Абаскаль сейчас оправдывается. Говорит о том, что кого-то растит. Это значит, что дело близится к развязке», — заявил Ловчев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» может сменить Россию на Турцию.

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