Капитан «Спартака» может сменить Россию на Турцию

Защитник столичного «Спартака» и сборной России Георгий Джикия летом 2024 года может пополнить состав «Трабзонспора». Об этом сообщает портал 61saat.

По информации источника, турецкий клуб хотел бы подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента по окончании сезона-2023/24. Руководство «Трабзонспора» уже начало переговоры с представителями Джикии и обсуждает условия возможного сотрудничества.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Зарема Салихова назвала наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля тренером-мотыльком.