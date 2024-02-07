Овечкин забросил 10 шайб в 19-м сезоне НХЛ подряд

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преодолел отметку в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне.

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» — 38-летний форвард отличился во втором периоде, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари. Отметку в десять шайб Овечкин преодолел в 19-м сезоне НХЛ подряд.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он помимо десяти заброшенных шайб оформил 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

Игра «Вашингтон» — «Монреаль», которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостевой команды. В их составе голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

Ранее «Вашингтон» Александра Овечкина установил антирекорд сезона.