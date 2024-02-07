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«Вашингтон» Овечкина установил антирекорд сезона

«Вашингтон» Овечкина установил антирекорд сезона, проиграв пятый матч подряд

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреалю Канадиенс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Канадиенс». Это поражение стало для столичной команды пятым подряд — до этого «Кэпс» поочередно уступили «Сент-Луису», «Миннесоте», «Колорадо» и «Далласу», все эти матчи были сыграны в гостях.

После 48 матчей «столичные» имеют в активе 51 очко, располагаясь вне зоны плей-офф.

За «Вашингтон» забили Расмус Сандин и российский нападающий Александр Овечкин. Он отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошел легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей.

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