Игрок «Вашингтона» раскрыл подробности состояния Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказала о состоянии российского игрока и капитана «столичных» Александра Овечкина на фоне его низкой результативности в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Не видно, чтобы он был раздражен этой ситуацией. У меня тоже были моменты, когда я забивал не в том темпе, в каком хотелось бы. Думаю, в такие моменты важно внимание к деталям и желание оказать влияние на игру другими способами. Присутствие Овечкина на льду оказывает влияние на другие команды. Результативность придет. И мало кто может забивать в том же ритме, что и Овечкин», — заявил Оши.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. Он реализует лишь 6% бросков по воротам (при 14,3% в прошлом сезоне).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Ранее Овечкин рассказал, от кого зависит выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.