Овечкин рассказал, от кого зависит выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об амбициях команды и заявил, что в борьбе за выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все зависит только от самих хоккеистов. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Очевидно, что мы хотим попасть в плей-офф и бороться за Кубок. Только от нас зависит, что и как мы будем делать. Если вы посмотрите на имена в наших звеньях, то увидите, что это очень хорошие линии. Мы должны использовать свои шансы, играть умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок и не принимать глупых решений, которые будут стоить нам игры», — заявил нападающий.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. Он реализует лишь 6% бросков по воротам (при 14,3% в прошлом сезоне).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее Овечкин высказался о низкой результативности.