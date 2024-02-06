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Стало известно решение суда по делу Промеса, который напал на своего брата

Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату

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Виталий Невар/РИА Новости

Апелляционный суд Амстердама обязал нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал в ходе семейной вечеринки в 2020 году. Об этом сообщает издание Voetbal International.

В ходе потасовки Промес нанес родственнику удар ножом в колено.

Изначально суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение при отягчающих обстоятельствах. Промес подал апелляцию на это решение, однако она не была удовлетворена. Сумма, которую игрок должен выплатить в качестве компенсации, пока не установлена. Суд определит ее в ходе следующего заседания.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Ранее прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» по делу о контрабанде.

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