Стало известно решение суда по делу Промеса, который напал на своего брата

Апелляционный суд Амстердама обязал нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал в ходе семейной вечеринки в 2020 году. Об этом сообщает издание Voetbal International.

В ходе потасовки Промес нанес родственнику удар ножом в колено.

Изначально суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение при отягчающих обстоятельствах. Промес подал апелляцию на это решение, однако она не была удовлетворена. Сумма, которую игрок должен выплатить в качестве компенсации, пока не установлена. Суд определит ее в ходе следующего заседания.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Ранее прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» по делу о контрабанде.