Аршавин: Глушаков кровь из носу не нужен «Ростову»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что «Ростов» не будет подписывать соглашение с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым, и объяснил, с чем это связано. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Каким бы он профессионалом ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носу не нужен», — заявил Аршавин.

30 января хавбек расторг контракт с костромским «Спартаком» по обоюдному согласию. Он отправился с «Ростовом» в ОАЭ на зимние сборы.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся в начале марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет первого числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее агент объяснил желание 37-летнего Глушакова играть в футбол.