В МОК призвали отдать бронзу Олимпиады Канаде из-за допинга Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересчитать баллы командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2022, чтобы бронзовая медаль досталась Канаде, а не России. Его слова в социальной сети X приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

«Очевидно, что была совершена ошибка. Никакой юридической процедуры не понадобится. Подсчет баллов — это не высшая математика. Была совершена ошибка, ее нужно исправить. И чем больше времени проходит, тем хуже выглядит ISU», — заявил Паунд.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

Валиева была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что Валиева должна вернуться в большой спорт.