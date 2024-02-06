Иностранный тренер сказал, что стадионы в РПЛ лучше, чем в Италии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) стадионы лучше, чем в Италии, передает «РБ Спорт».

«В России неплохо развита футбольная инфраструктура. Можно сказать, что стадионы в РПЛ лучше, чем в Серии А. Почти у всех 16 команд лиги современные арены. В Италии не так», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. В 2017 году москвичи выиграли Суперкубок России. После ухода из «Спартака» Каррера поработал в АЕКе и «Бари».

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 38 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит», набрав 36 очков.

Ранее Каррера заявил, что хотел бы возглавить сборную России по футболу.