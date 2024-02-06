Экс-тренер «Спартака» заявил, что у него не было конфликтов с Джикией

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, что у нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля не лучшие отношения с капитаном команды Георгием Джикией, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У меня никогда не было конфликтов ни с Георгием, ни с кем-либо другим. У нас была хорошая команда. Все проблемы решались мирно», — сказал Рианчо.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Джикии предложили поискать другую команду.