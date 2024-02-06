Олимпийский чемпион заявил, что Валиева должна вернуться в большой спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российская фигуристка Камила Валиева обязана вернуться в большой спорт, передает «РБ Спорт».

«Она обязана вернуться в большой спорт. Нельзя опускать руки, должен быть характер. История знает случаи возвращения спортсменов после дисквалификаций», — сказал Тихонов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин не исключил, что Валиевой могли подбросить допинг.