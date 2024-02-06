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Булыкин назвал пользу от матча сборной России против Сербии

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин назвал сборную Сербии серьезным соперником России

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии поможет адекватно оценить уровень команды Валерия Карпина на фоне отстранения от официальных матчей.

При этом Булыкин считает, что этот матч никак не ускорит возвращение России на международные турниры.

«К нашему возвращению эта игра не имеет никакого отношения, а то, что сыграем с сильной командой — это плюс, безусловно. Можно себя проверить на фоне серьезной сборной. Думаю, что все игроки настроятся и выдадут хорошую игру, показав результат. Сборная Сербии — сильный соперник, они всегда показывают хороший футбол», — заявил Масалитин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее Дмитрий Булыкин назвал решение ФИФА о компенсации «Ростову» по делу Норманна логичным.

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