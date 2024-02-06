В РФС негативно отнеслись к увеличению числа участников чемпионата мира

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что он негативно относится к увеличению числу участников чемпионата мира по футболу 2026 года с 32 до 48, передает «Спорт-Экспресс».

«Это уже далеко не чемпионат мира. Никто не думает о футболе, никто не думает о футболистах. Все думают только о прибыли, к сожалению. Это колоссальнейшая нагрузка», — сказал Колосков.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — Мексика, США и Канада. Мексика подобный турнир проводит на своей территории в третий раз, до этого матчи проходили в 1970 и 1986 годах. Для Канады этот чемпионат мира станет первым, игры пройдут в Ванкувере и Торонто.

Мундиаль-2026 впервые пройдет с участием 48 национальных команд (до этого было 32 сборные). Всего на турнире состоятся 104 поединка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее стало известно, где пройдет финал чемпионата мира — 2026 по футболу.