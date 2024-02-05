Экс-форвард ЦСКА: Валиевой могли подбросить допинг

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в допинговом деле Камилы Валиевой, рассматривавшемся в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), могли быть замешаны конкурентки фигуристки.

По его словам, не исключен вариант, что допинг спортсменке мог быть подброшен.

«Надо спрашивать с руководителей — почему это произошло? Кто за это отвечал? Почему у нас истории с допингом продолжаются? Почему мы не можем расследовать, как именно допинг попал в организм? Это была халатность или что-то подбросили? В спорте же тоже имеет место быть конкуренция, причем в женском спорте она гораздо жестче мужской», — заявил Масалитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) призвал не бояться возможного лишения бронзы ОИ-2022 в командном турнире.