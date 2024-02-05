Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-форвард ЦСКА: Валиевой могли подбросить допинг

Экс-форвард ЦСКА Масалитин не исключил, что Валиевой могли подбросить допинг

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в допинговом деле Камилы Валиевой, рассматривавшемся в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), могли быть замешаны конкурентки фигуристки.

По его словам, не исключен вариант, что допинг спортсменке мог быть подброшен.

«Надо спрашивать с руководителей — почему это произошло? Кто за это отвечал? Почему у нас истории с допингом продолжаются? Почему мы не можем расследовать, как именно допинг попал в организм? Это была халатность или что-то подбросили? В спорте же тоже имеет место быть конкуренция, причем в женском спорте она гораздо жестче мужской», — заявил Масалитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) призвал не бояться возможного лишения бронзы ОИ-2022 в командном турнире.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами