Ветеран ЦСКА призвал не бояться возможного лишения бронзы ОИ-2022 в командном турнире

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Россия должна в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) отстаивать право на золотую медаль олимпийского командного турнира по фигурному катанию 2022 года.

По его мнению, не стоит опасаться возможного поражения в деле, боясь потерять и бронзовую медаль.

«Надо обязательно обращаться в суд и оспаривать решение о лишении нас золотой медали. Надо разбираться с МОК и с международной федерацией фигурного катания, никуда не годится, что опять унижают Россию. Если у нас и бронзу заберут, то черт бы с ней — во всяком случае мы скажем свое веское слово», — заявил Пономарев.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Владимир Пономарев назвал полезным спарринг с Сербией для сборной России.