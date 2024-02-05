Экс-хореограф Тутберидзе призвал проверить на детекторе все окружение Валиевой

Алексей Железняков, бывший хореограф группы Этери Тутберидзе, в своих социальных сетях призвал отправить на детектор лжи все окружение фигуристки Камилы Валиевой.

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», — написал Железняков.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Также спортсменка лишилась титула чемпионки России и чемпионки Европы 2022 года.

В этом сезоне Валиева стала победительницей этапа Гран-при в Москве. Также фигуристка заняла третье место на чемпионате России.

Ранее фигурист из США Чжоу признался, что горд получить золото Игр после решения CAS в деле Валиевой.