Мэр Тронхейма обратился к россиянам: вам не рады на чемпионате мира

Мэр Тронхейма Кент Ранум категорично высказался о допуске российских представителей лыжных видов спорта на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Норвегии. Его слова передает VG.

«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой — в «Граносене». Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», — сказал Ранум.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл 17-ю гонку подряд.