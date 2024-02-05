Бросивший банан в футболиста «Зенита» болельщик выплатит 356 тысяч рублей

Ульяновский областной суд утвердил решение о взыскании 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан в футболиста петербургского «Зенита» Вендела во время матча Кубка России. Об этом передает «73 Онлайн».

Инцидент произошел 25 февраля 2023 года. «Зенит» одержал победу во встрече со счетом 3:0 и выбил «Волгу» из розыгрыша Кубка России.

За произошедшее Российский футбольный союз (РФС) наказал ульяновский клуб штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также проведением одной игры без зрителей условно

В отношении болельщика составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ - «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Болельщик раскаялся в своем поступке и заявил, что действовал на эмоциях.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не считает проблемой инцидент с бананом на матче «Зенита» и «Волги» в Кубке России.