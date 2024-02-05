Посол «ПСЖ» сообщила о трансфере Мбаппе в «Реал»

Бывшая французская футболистка Лор Булло, которая сейчас является послом «ПСЖ» заявила, что форвард клуба Килиан Мбаппе перейдет в «Реал», передает RMC Sport.

«Довольно последовательные и серьезные источники, говоря о трансфере Мбаппе в «Реал», мне сказали, что дело уже сделано», — сказала Булло.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее глава «Реала» одним словом отреагировал на переход Мбаппе.