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Тарпищев о российской теннисистке: ей нельзя есть сладости

Глава ФТР Тарпищев о Шнайдер: ей нельзя есть сладости

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российской теннисистке Диане Шнайдер нельзя есть сладости, передает ТАСС.

«Шнайдер — талантливая теннисистка, ей есть куда расти в теннисном плане. Ключевым для нее является вопрос питания, режима. Ей, как и Павлюченковой, нельзя сладости, например», — сказал Тарпищев.

Шнайдер 4 февраля выиграла первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере, победив на турнире в Хуахине. Это позволило ей подняться сразу на 35 строчек вверх — на 78 место. 16-летняя Мирра Андреева осталась на 35 строчке.

Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков).

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место.

Ранее российская теннисистка вернулась в топ-20 WTA.

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