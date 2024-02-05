Иностранный экс-футболист «Сочи» рассказал, почему уехал из России

Полузащитник Кристиан Нобоа рассказал, почему он принял решение перейти из «Сочи» в эквадорский «Эмелек», передает «Спорт-Экспресс».

«Это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину», — сказал Нобоа.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа приостановил получение российского паспорта.