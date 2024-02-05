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Решивший избавиться от россиянина клуб НХЛ забрал его с драфта отказов

Голкипер Просветов отправлен в фарм-клуб «Колорадо» после драфта отказов

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prosvenator/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Колорадо Эвеланш» отправил российского голкипера Ивана Просветова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

3 февраля «лавины» выставили россиянина на драфт отказов, но в течение 24 часов ни один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) его не забрал.

Просветов пополнил состав «Колорадо» в октябре 2023 года. Примечательно, что клуб забрал голкипера с драфта отказов, куда его выставила «Аризона Койотс».

В текущем сезоне 24-летний Просветов сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата, из которых выиграл четыре. У него 89,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,16. Последний раз он выходил на лед 7 января в матче против «Флориды Пантерз» (4:8) и был заменен по ходу игры после четырех пропущенных шайб.

В 2016 году российский хоккеист уехал в США, где два сезона играл за команды юниорских лиг «Миннесота Маджишенс» (Североамериканская хоккейная лига, 2016/17) и «Янгстаун Фантомс» (Хоккейная лига США, 2017/18). Просветов в 2018 году был выбран в четвертом раунде под общим 114-м номером «Аризоной Койотс». Он стал первым российским хоккеистом, выбранным в 18 лет в первых раундах драфта, при этом не сыгравшим ни одного матча за сборную России какого-либо возраста.

Ранее стало известно, как повлияет решение НХЛ на шансы России выступить на Олимпиаде.

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