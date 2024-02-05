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В «Динамо» рассказали о трагедии молодых футболистов

Тренер «Динамо» Личка заявил о трагедии молодых футболистов

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, рассказывая об учебно-тренировочных сборах команды в Турции, признался, что опытные и возрастные футболисты приехали в расположение клуба более подготовленными, чем молодые игроки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Более опытные понимают, что должны отрабатывать контракт, проявлять себя, а юные думают: я в первой команде, значит, очень хороший футболист, почти чемпион мира. Это трагедия для молодых — считать, что автоматически получат место в составе», — заявил Личка.

46-летний Личка возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Он подписал с клубом контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 32 балла, она отстает от лидера чемпионата — «Краснодара» — на шесть очков. После возобновления национального первенства в марте 2024 года «Динамо» первый матч проведет на домашнем стадионе против московского «Локомотива».

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