Малком признался, что сильно скучает по «Зениту»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Малком, который выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», посетил сборы бывшего клуба в Катаре и признался, что соскучился по команде. Его слова приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился. Прошло время, но любовь и воспоминания о «Зените» самые разные, ведь в футболе бывает всякое, по-прежнему сильны. Но что бы ни происходило, всегда остается дружба, отношения между людьми. В памяти хранится только самое хорошее — об игроках, тренерском штабе, врачах. Обо всех!» — заявил Малком.

Малком получил российское гражданство во время выступления за петербургский «Зенит». Он оформил российский паспорт вместе с еще одним бразильцем из «Зенита» — Клаудиньо — 24 февраля 2023 года.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года, перейдя из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее Василий Уткин назвал Малкома самым сильным футболистом с российским паспортом.