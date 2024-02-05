Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира — 2026 по футболу

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в американском городе Ист-Ратерфорд, который находится в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч за трофей пройдет 19 июля на «Метлайф-стэдиум». Финальное противостояние смогут посетить 82,5 тысячи зрителей — именно столько вмещает в себя арена. Игра за третье место состоится в Майами на «Хард Рок Стэдиум», который вмещает 64 767 зрителей.

Откроет мундиаль сборная Мексики. Команда сыграет матч-открытие 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, который вмещает 87 523 зрителя. Соперник страны-хозяйки турнира будет определен позднее.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — Мексика, США и Канада. Мексика подобный турнир проводит на своей территории в третий раз, до этого матчи проходили в 1970 и 1986 годах. Для Канады этот чемпионат мира станет первым, игры пройдут в Ванкувере и Торонто.

Мундиаль-2026 впервые пройдет с участием 48 национальных команд (до этого было 32 сборные). Всего на турнире состоятся 104 поединка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее были названы игроки, на которых будет держаться футбол следующие 10 лет.