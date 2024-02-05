Легенда ЦСКА назвал самый громкий трансфер РПЛ в 2024 году

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» назвал трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак» главной сделкой зимы-2024 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока на троечку. Кого-то да, приобрели, команды укрепляются. «Спартак» громкую сделку осуществил, подписав за €13 миллионов 22-летнего игрока в атаку, это неплохой вариант. А остальные трансферы менее громкие», — заявил Пономарев.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в конце января 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Официально зимнее трансферное окно в РПЛ открылось 25 января 2024 года, закроется окно переходов 24 февраля 2024 года. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в РПЛ заметили тенденцию усиления конкуренции.