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Экс-тренер «Спартака» заявил о недоработке юристов по делу Валиевой

Тренер Гладилин заявил о недоработке юристов по делу Камилы Валиевой

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сторона защиты фигуристки Камилы Валиевой недоработала в ходе разбирательств в допингом деле, рассматривавшемся в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

По его мнению, 17-летнюю спортсменку нужно поддержать.

«Сложная ситуация. Талантливая девочка пострадала, конечно за нее обидно. Здесь есть организационные недоработки и одной стороны, и с другой. Так что тут винить ее никак нельзя, спортсменка никак не виновата в случившемся. Надо ее поддержать в этой ситуации, она должна держаться. Все у нее будет хорошо», — заявил Гладилин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее стало известно, можно ли сократить срок дисквалификации Валиевой.

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