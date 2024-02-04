Легенда «Спартака» заметил потепление со стороны УЕФА к России

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии не поможет возвращению страны на международные турниры.

По его словам, при этом отношение УЕФА к России за последнее время улучшилось.

«Хорошо, что Сербия согласилась сыграть с нами, можно заметить некоторое потепление со стороны УЕФА, которое разрешает эти встречи проводить вообще. Но о полноценном возврате пока говорить рано. Будет хорошо, если смогут организовать ответную встречу в Сербии. Пока дают возможность играть — надо пользоваться. Надо выходить сильнейшим составом и показывать свой лучший футбол, показывать всем, что сборная жива, у нее есть костяк, есть молодые игроки. Желательно, конечно, показать хороший результат и всех порадовать», — заявил Масалитин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее капитану «Спартака» предложили поискать другую команду.