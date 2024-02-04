В Нидерландах объяснили отставку сотрудника «Твенте» после сделки со «Спартаком»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал о том, что член совета директоров «Твенте» Джон Бирлинг покинул свой пост в знак протеста после сделки со «Спартаком» по Угальде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, это так, но этот человек и так ушел бы со своего поста через несколько месяцев. То есть он просто покинул клуб немного раньше. Это была форма протеста, но сделать это намного проще, когда ты уже принял решение о том, чтобы уйти со своего поста. Этот человек боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», — сказал Каптейнс.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее Угальде предрекли сложности из-за завышенной суммы трансфера.