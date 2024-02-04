Слуцкий не видит смысла в переходе российских игроков в чемпионат Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал о возможном трансфере российского футболиста в чемпионат Китая. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды. Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы. Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате», — сказал Слуцкий.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

В декабре 2023 года он возглавил «Шанхай Шэньхуа».

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