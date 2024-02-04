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Власти Гонконга накажут организаторов матча с «Интер Майами» из-за Месси

Reuters: организаторов игры «Интер Майами» накажут из-за невыхода Месси на поле

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) пообещал сократить финансирование организаторам товарищеского матча сборной звезд местного чемпионата с «Интер Майами». Об этом сообщает Reuters.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Главная звезда американской команды Лионель Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек. Отмечается, что билет на этот матч стоил порядка $108.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее глава «Реала» Перес сообщил тренерскому штабу о переходе Мбаппе.

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