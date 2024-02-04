Агент игрока ЦСКА речью про идиотов отреагировал на возможный переход клиента в «Спартак»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, назвал слухами информацию о переходе своего клиента в московский «Спартак». Его слова передает РИА Новости.

«Помазун находится в «Урале», тренируется с командой, у него действующий контракт. Этот Telegram-канал сообщил, что я не в курсе ситуации. Наверное, он больше меня знает, дела его ведет. Таких идиотов все больше и больше развелось. Не собираюсь комментировать слухи», — сказал Сафонов.

4 февраля Telegram-канал «Мутко против» сообщил о том, что переговоры агента Помазуна со «Спартаком» находятся на продвинутой стадии.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В текущем сезоне Помазун провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, пропустив 28 мячей, четыре из которых с пенальти.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко возобновит сезон матчем против «Ахмата».

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