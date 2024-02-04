Экс-игрок Лиги 1 назвал российского футболиста звездой во Франции

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, перешедший в российский клуб зимой 2024 года из «Страсбура», считает российского полузащитника «Монако» Александра Головина звездой. Его слова передает «Матч ТВ».

«О Кузяеве я особо ничего не слышал, не знаю его. А вот Головин — отличный игрок, на хорошем счету в «Монако». Его определенно можно назвать звездой. Хорошие характеристики, качество, скорость, дриблинг и удар. Безусловно, это игрок, заслуживающий внимания», — сказал Ньямси.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

4 февраля команда Головина в рамках чемпионата Франции сыграла вничью с «Гавром» (1:1), за который выступает Далер Кузяев. Команды занимают четвертое и 11-е место в турнирной таблице соответственно.

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