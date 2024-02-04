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Иностранный тренер хотел бы возглавить сборную России по футболу

Экс-тренер «Спартака» Каррера: принял бы предложение возглавить сборную России

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что без проблем принял бы приглашение возглавить сборную России. Его слова передает Sport24.

«За все мое время работы в «Спартаке» ко мне ни разу не обращались по поводу работы в сборной России.

Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. В 2017 году москвичи выиграли Суперкубок России. После ухода из «Спартака» Каррера поработал в АЕКе и «Бари».

С 2021 года сборную России возглавляет Валерий Карпин. Под его руководством национальная команда заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и вышла в стыковые матчи. Россияне не смогли провести эти игры из-за отстранения и с весны 2022 года не проводят официальных встреч.

Ранее Кушанашвили заявил, что у российских футболистов в голове «Тополиный пух» во время гимна.

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