Иностранный тренер хотел бы возглавить сборную России по футболу

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что без проблем принял бы приглашение возглавить сборную России. Его слова передает Sport24.

«За все мое время работы в «Спартаке» ко мне ни разу не обращались по поводу работы в сборной России.

Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. В 2017 году москвичи выиграли Суперкубок России. После ухода из «Спартака» Каррера поработал в АЕКе и «Бари».

С 2021 года сборную России возглавляет Валерий Карпин. Под его руководством национальная команда заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и вышла в стыковые матчи. Россияне не смогли провести эти игры из-за отстранения и с весны 2022 года не проводят официальных встреч.

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