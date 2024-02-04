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Жену Хвичи назвали грузинской Татьяной Тарасовой

Журналист Кушанашвили: недавно видел жену Хвичи — парню конец

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Stephanie Lecocq/Reuters

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили считает, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия слишком рано женился. Об этом он заявил Sport24.

«Я увлекаюсь физиогномикой. Недавно видел жену Хвичи — парню конец. Он очень рано женился. Я увидел детское лицо Хвичи и рядом с ним грузинскую Татьяну Тарасову. Думаю, у Хвичи отберут все. Там по лицу видно — прощай, чековая книжка. Так рано жениться после первого успеха — ошибка», — сказал Кушанашвили.

Хвича и Ница встречались несколько лет, перед тем как пожениться осенью 2023 года. Церемония венчания прошла в Преображенском храме в городе Мцхета (Грузия). Девушка редко появляется на публике и не ведет социальные сети.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

Ранее Кушанашвили выбрал самую сексуальную спортсменку России.

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