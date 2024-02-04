Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Шнайдер стала победителем турнира в Хуахине

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

4 февраля в финале теннисного турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд) россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счетом 6:3, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут.

Для россиянки этот титул стал дебютным на высшем уровне WTA. Ранее она выигрывала WTA-125 Челленджер в Монтевидео.

Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Шнайдер занимает 108-е место (685 очков). Ее соперница по финалу располагается на 45-м месте (1234 очка). Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (14-е место, 2838 очков). Следом за ней располагаются еще две представительницы России: Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Ранее сообщалось, что Шарапова вновь сыграла в теннис.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами