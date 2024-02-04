Российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

4 февраля в финале теннисного турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд) россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счетом 6:3, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут.

Для россиянки этот титул стал дебютным на высшем уровне WTA. Ранее она выигрывала WTA-125 Челленджер в Монтевидео.

Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Шнайдер занимает 108-е место (685 очков). Ее соперница по финалу располагается на 45-м месте (1234 очка). Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (14-е место, 2838 очков). Следом за ней располагаются еще две представительницы России: Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Ранее сообщалось, что Шарапова вновь сыграла в теннис.