Стало известно, можно ли сократить срок дисквалификации Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, отметив, что антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам, передает «Татар-информ».

Анцелиович рассказала, что основанием для снижения вынесенной санкции может служить то, что спортсменка в период дисквалификации поможет раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее сообщалось, что Валиева не будет участвовать в Спартакиаде.