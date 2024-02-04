Журналист Кушанашвили заявил, что Дзюбе подходит роль жулика

Российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба мог бы сыграть в кино роль жулика, передает Sport24.

«Мне кажется, Дзюба хорошо подходит на роль жулика в фильмах Гая Ричи. Думаю, что он уберет из засыпающей студии «Матч ТВ» всех комментаторов. У него отменное чувство юмора и отсутствие авторитетов», — сказал Кушанашвили.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал условие, от которого зависит будущее Дзюбы.