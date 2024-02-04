Российского хоккеиста Кучерова вновь освистали на Матче звезд НХЛ

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что ему понравился свист болельщиков в свой адрес на Матче звезд НХЛ, передает сайт лиги.

«Мне это понравилось. Я приехал сюда повеселиться, думаю, болельщикам это понравилось. Было здорово быть тут и выйти на лед вместе с лучшими игроками лиги», — сказал Кучеров.

В первый раз Кучерова освистали за нежелание полностью выкладываться во время конкурсов. Уже во время Матча звезд Кучеров услышал повторный свист зрителей с трибун. Кучеров отметился голом и результативной передачей, а его команда уступила в полуфинале.

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативные передачи. Он единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет на выезде против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 8 февраля. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее Вячеслав Фетисов отреагировал на свист зрителей в адрес Кучерова на Матче звезд.