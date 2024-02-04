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Стало известно, от чего отказался Мбаппе ради «Реала»

ESPN: Мбаппе отказался от повышения зарплаты в «ПСЖ» ради перехода в «Реал»

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Dylan Martinez/Reuters

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от предложения парижского клуба по повышению заработной платы ради того, чтобы перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает ESPN.

На сегодняшний день зарплата форварда составляет €72 млн в год. «ПСЖ» хотел сохранить игрока в своем составе, поэтому предложил повышение.

Также, решив покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2024 года, Мбаппе откажется от бонусов на сумму около €100 млн. Его зарплата в «Реале» составит половину от того, что он сейчас зарабатывает в «ПСЖ».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены в трансфере Мбаппе.

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