В Казахстане назвали интересным потенциальный матч с Россией

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох, комментируя информацию «Матч ТВ» о вероятном проведении матча со сборной России, признался, что впервые об этом слышит, однако отметил, что исключать возможность такой игры нельзя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это всегда интересно. Хоть сборная России пока не принимает участия в официальных матчах, но уровень игроков у нее всегда высокий. Но, в первую очередь, этот вопрос надо задать Магомеду Адиеву, нашему главному тренеру. Все-таки его мнение самое важное при подборе сборных для товарищеских матчей», — заявил он.

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Сербией. Встреча состоится 21 марта на стадионе «Динамо». Сербия и Россия шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету россиян, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сборные встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала команда Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее ветеран ЦСКА назвал сроки возвращения сборной России.