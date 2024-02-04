Овечкин рассказал, как хотел выиграть машину ради благотворительности

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин вспомнил, как на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году хотел стать последним на драфте мероприятия, чтобы получить машину и отдать ее на благотворительность. Его слова приводит The Athletic.

«Я пытался стать последним. Пытался сказать об этом капитану. Но я на 100% знал, что не буду последним. Знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину. У меня есть машины. Мне не нужна была еще одна. Я хотел отдать ее на благотворительность», — рассказал Овечкин.

Тогда не стали определять последнего игрока, по одной машине досталось двум хоккеистам, которых не выбрали до этого.

Овечкин не принял участие в Матче звезд НХЛ этого сезона.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее российский хоккеист стал последним в конкурсе Матча звезд.