В Госдуме заявили, что Валиевой не дадут спокойной жизни из-за допинга

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что международные организации не будут вставать на сторону российской фигуристки Камилы Валиевой, если российская сторона подаст апелляцию на ее дисквалификацию. Ее слова приводит Betonmobile.

«Они также будут отслеживать выступление Камилы в официальных соревнованиях, если это произойдет – мы понимаем последствия. От Валиевой не отстанут, ей не дадут спокойной жизни. В деле Валиевой был политический заказ, за нее зацепились, международные организации стараются вытаскивать из нее как можно больше», — заявила Журова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее психолог оценил состояние Валиевой после дисквалификации.