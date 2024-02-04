Новичку «Спартака» предрекли сложности из-за завышенной суммы трансфера

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко, который также выступал за петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил, что новичок красно-белых Манфред Угальде может столкнуться с давлением, если не будет проявлять себя на поле. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ни одному новичку не гарантировано, что он легко впишется в команду. Тем более, наш чемпионат не так прост, как многим кажется. Но на Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера. Если у него не будет получаться, это станет сложным моментом», — заявил Деменко.

Соглашение «Спартака» с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за форварда €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне нападающий провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что переход Угальде в «Спартак» привел к отставке в клубе из Нидерландов.