Бузова заявила, что американцы подло подставили Валиеву

Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой после ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Бузовой.

«Уверена, что подачка американским спортсменам никогда не принесет ничего хорошего. Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку (на момент выступления), ничего не доказав. Камила, просто знай, что вся страна сейчас за тебя, за всех наших спортсменов», — написала Бузова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Ирина Роднина заявила, что из дисквалификации Валиевой нужно извлечь урок.