Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бузова заявила, что американцы подло подставили Валиеву

Певица Бузова заявила о подлости со стороны США в адрес фигуристки Валиевой

Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой после ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Бузовой.

«Уверена, что подачка американским спортсменам никогда не принесет ничего хорошего. Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку (на момент выступления), ничего не доказав. Камила, просто знай, что вся страна сейчас за тебя, за всех наших спортсменов», — написала Бузова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Ирина Роднина заявила, что из дисквалификации Валиевой нужно извлечь урок.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами