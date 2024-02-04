Клуб НХЛ решил избавиться от российского голкипера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» выставил российского голкипера Ивана Просветова на драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Эллиот Фридман на своей странице в социальной сети X.

Просветов пополнил состав «Колорадо» в октябре 2023 года. Примечательно, что клуб забрал голкипера с драфта отказов, куда его выставила «Аризона Койотс».

В текущем сезоне 24-летний Просветов сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата, из которых выиграл четыре. У него 89,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,16. Последний раз он выходил на лед 7 января в матче против «Флориды Пантерз» (4:8) и был заменен по ходу игры после четырех пропущенных шайб.

В 2016 году российский хоккеист уехал в США, где два сезона играл за команды юниорских лиг «Миннесота Маджишенс» (Североамериканская хоккейная лига, 2016/17) и «Янгстаун Фантомс» (Хоккейная лига США, 2017/18). Просветов в 2018 году был выбран в четвертом раунде под общим 114-м номером «Аризоной Койотс». Он стал первым российским хоккеистом, выбранным в 18 лет в первых раундах драфта, при этом не сыгравшим ни одного матча за сборную России какого-либо возраста.

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